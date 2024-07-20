تفاصيل جديدة حول انفجار المسيرة الحوثية وسط تل أبيب

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنه قبل الانفجار لم يتم إطلاق أي تحذير، والسبب هو أن الطائرة المسيرة "مطورة" ولم تصنف كهدف خطير.

كما ذكرت القناة أن المسيرة المفخخة، حلقت في طريق جديد، منطلقة من اليمن باتجاه مصر، ثم البحر الأبيض المتوسط ومن هناك إلى عمق الأراضي الإسرائيلية، بعد أن حلقت على ارتفاع منخفض.

وحملت الطائرة المسيرة رأسًا حربيًا صغيرًا للغاية، أي أقل من ضعف حجم الطائرة بدون طيار "النموذجية"، بحيث يمكنها حمل الكثير من الوقود لزيادة مدى الطيران.

صاروخ و4 مسيرات

وكانت مصادر لـ "العربية/الحدث"، كشفت أن الحوثيين أطلقوا 5 أهداف جوية تجاه تل أبيب، هي عبارة عن صاروخ باليستي و4 مسيرات، بعدما أعلنت جماعة الحوثيين باليمن استهداف تل أبيب.

وأضافت أنه تم إسقاط صاروخ باليستي و3 مسيرات والرابعة وصلت إلى تل أبيب، مشيرين إلى أن الأميركيين أسقطوا صاروخا باليستيا و3 مسيرات لكن الرابعة ضربت.

كذلك أفادت مصادر "العربية/الحدث"، بأن الجيش فتح تحقيقاً في كيفية قطع المسيّرة نحو ألفي كلم على مدار 10 ساعات.

وأضافت أن محرك الطائرة المسيرة سقط على بناء سكني وسط تل أبيب، وضمن منطقة تضمن مقار دبلوماسية بينها السفارة الأميركية.

وتابعت تقارير إعلامية نقلاً عن الجيش، أن المسيرة التي أصابت تل أبيب لم يتم اعتراضها بسبب خطأ بشري.

كما ذكر الجيش أن الاعتقاد كان أن المسيّرة ليست معادية ولهذا فشل إسقاطها.