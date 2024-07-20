المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يصدر تنبيهات للصحفيين خلال تغطية الأحداث

ياسر رشاد - القاهرة - قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: إنه في ظل استهداف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" المُتعمّد للزملاء الصحفيين والطواقم الإعلامية خلال التغطية الإعلامية فإن المكتب الإعلامي الحكومي يود التنويه لما يلي:

أولاً: يتمنى المكتب السلامة التامة لجميع الصحفيين الأبطال ولكافة الطواقم الإعلامية التي نجحت بامتياز في فضح جرائم الاحتلال "الإسرائيلي"، ونجحت أيضاً في نقل مظلومية شعبنا الفلسطيني العظيم خلال حرب الإبادة الجماعية.

ثانياً: يتمنى ويُؤكد المكتب على ضرورة التزام جميع الصحفيين والإعلاميين بارتداء أدوات ومعدات السلامة المهنية، سواء بارتداء درع الصحفيين مكتوب عليه بشكل واضح (PRESS) إضافة إلى لبس خوذة العمل الصحفي، وباقي معدات السلامة المهنية.

ثالثاً: يتمنى ويؤكد المكتب على ضرورة أن تكون التغطية الإعلامية للصحفيين والإعلاميين تغطية آمنة بقدر المستطاع، والابتعاد عن الخطر بقدر الإمكان، بحيث يكون الصحفي والإعلامي في مكان آمن بعيداً عن الخطر، والابتعاد أيضاً عن الأماكن خلال جرائم القصف، وذلك حرصاً على حياة الزملاء الصحفيين من القتل أو الإصابة.