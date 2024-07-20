شكرا لقرائتكم خبر عن عضو أمناء الحوار الوطنى: اجتماع لوضع تصورات جدول أعمال الجلسات النقاشية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المجلس سيعقد اجتماعه اليوم لعدد من الأهداف من بينها وضع التصورات اللازمة بشأن جدول أعمال الجلسات النقاشية بشأن قضايا الدعم، التحويل من الدعم العينى إلى النقدى، ونظام الثانوية العامة الجديد وتشريعات الحبس الاحتياطي، وذلك بما يخدم مصالح الوطن واحتياجات المواطن.

وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365" أنه بالتزامن مع بدء عمل برنامج الحكومة، فإنه سيتم التأكيد على أهمية استئناف اللجنة المنسقة لاجتماعاتها بين الحكومة والحوار الوطني لتباحث كيفية تنفيذ المخرجات، لافتا إلى أن الاجتماع يعد أول جلسة بعد منح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة وهو ما يعد دافع كبير لترسيخ فكرة التعاون بين الحكومه والحوار الوطني لتوافر آليات الاستجابة والتفاعل مع التوصيات واثراء التعامل خلال الفترة القادمة لمناقشة التحديات القائمة في ظل الدعم الحكومي للحوار الوطني والحرص على تحويل مخرجاته لواقع.

تجدر الإشارة إلى أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكدت خلال الأيام الماضية على ضرورة التواصل المستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني؛ عبر جلسات نوعية متخصصة من الوزراء المعنيين، تهدف للعمل على ترجمة توصيات ومخرجات المرحلة الأولى لبرامج تنفيذية.