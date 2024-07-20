الجيش: تمارين تدريبية في حقل رماية الطيبة في 22 تموز

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، أنّه "ستنفذ وحدة من الجيش، بتاريخ 22 / 7 / 2024 اعتبارًا من الساعة 6.00 ولغاية الساعة 14.00 رمايات مدفعية في حقل رماية الطيبة، يتخللها استعمال ذخيرة حيّة بواسطة أسلحة ثقيلة".

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