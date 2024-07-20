إصابة سوريين بينهم أطفال إثر استهداف إسرائيلي لـ"رابيد" قرب خيمة للنازحين في برج الملوك

استهدفت مسيّرة إسرائيلية "رابيد" في خراج برج الملوك، على مفترق الحوش، على الطريق المؤدية إلى مثلث الخيام- الوزاني، ما ادى الى إصابة عدد من السوريين بشظايا الصاروخ، بينهم أطفال كانوا قرب خيمة يسكنون فيها.

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنا مع الحرب على غزة، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال.

وفي الأيام الماضية، استهدف "حزب الله" مستوطنات إسرائيلية في الشمال للمرة الأولى منذ بدء الحرب، وذلك في ردّ على الاعتداءات الإسرائيلية التي تطال المدنيين في الجنوب.