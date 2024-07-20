ترامب يعقد أول مؤتمر انتخابي بعد محاولة اغتياله في ميشيغان

يعقد المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترامب اليوم أول مؤتمر انتخابي له منذ أن نجا من محاولة اغتيال قبل أسبوع وحصوله رسميا على ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات.

وسيظهر ترامب في غراند رابيدس بولاية ميشيغان، وهي إحدى الولايات المتأرجحة، ومعه مرشحه الجديد لمنصب نائب الرئيس السناتور جيه.دي. فانس من ولاية أوهايو في أول مؤتمر انتخابي يجمعهما.

واوضح مسؤولو الحزب الجمهوري خلال مؤتمر ترشيح ترامب في ميلووكي قبل أيام، إن مواجهته للموت يوم السبت الماضي غيرته، وإنه عندما ألقى خطاب قبول ترشحه مساء الخميس دعا إلى الوحدة.

وسيعتلي ترامب وفانس المنصة في غراند رابيدس بعد اتحاد الحزب الجمهوري خلفهما، وفي أعقاب مؤتمر إعلان الترشيح.

ويعيش الديمقراطيون في المقابل حالة من الاضطراب، إذ لم يعد من المؤكد أن الرئيس جو بايدن سيكون المرشح الديمقراطي الذي يواجه ترامب في انتخابات الخامس من تشرين الثاني.

ويواجه بايدن دعوات متزايدة من العديد من المسؤولين المنتخبين في الحزب الديمقراطي للانسحاب من سباق الرئاسة وإنهاء محاولته لإعادة انتخابه، بعد أدائه الضعيف في مناظرة أمام ترامب الشهر الماضي.

ويتخلف بايدن عن ترامب في استطلاعات الرأي في كل الولايات المتأرجحة. ويخشى كثير من الديمقراطيين من افتقاره لأي سبيل لتحقيق النصر وعليه سيحتاج الحزب إلى مرشح رئاسي جديد لمواجهة ترامب.