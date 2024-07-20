"CNN" عن نواب ديمقراطيين واستطلاعات: تنامي الإجماع على ترشيح هاريس في حال تنحي بايدن

أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية، نقلًا عن نواب ديمقراطيين واستطلاعات حزبية، عن "تنامي الإجماع على ترشيح نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، كامالا هاريس، في حال تنحي بايدن"، من السباق الرئاسي.
وكان قد أظهر استطلاع لمؤسسة يوغوف بول الأميركية، أن "نسبة 44 في المئة من الأميركيين ترجح انسحاب جو بايدن من الانتخابات".
وفي وقت تزداد فيه مطالبات شخصيات في الحزب الديمقراطي بانسحاب بايدن من السباق الرئاسي نظرًا لحالته الصحيّة وصعوبة فوزه على المرشح الجمهوري دونالد ترامب، نقلت نيويورك تايمز عن مقربين من بايدن، قولهم إنّ بايدن يتقبل بشكل متزايد فكرة أنه قد لن يكون قادرا على الاستمرار في الترشح.
وأضاف المقربون "مستشارو بايدن يعتقدون أنه لن يرغب بسحب ترشحه قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لواشنطن"، موضحين أنّ "بايدن لم يغير موقفه الرافض للانسحاب من الانتخابات إلى غاية مساء الجمعة".
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