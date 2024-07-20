شكرا لقرائتكم خبر عن موجة طقس سيئ تضرب الصين بأمطار غزيرة وموجات حارة والان نبدء بالتفاصيل

أمطار وحرارة

الدمام - شريف احمد - مازالت الأحول الجوية المتطرفة تضرب أقاليم مختلفة في الصين، بأمطار غزيرة وموجات حارة خلا مطلع الأسبوع.وتضرر نحو 40 منزلا بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة يان بإقليم سيشوان، في جنوب غرب البلاد، وصار نحو 30 شخصا في عداد المفقودين، ما أدى إلى إعلان أعلى مستوى من مواجهة الطوارئ، بحسب تلفزيون الصين المركزي.وتجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية، اليوم السبت، في أجزاء من إقليم فوجيان بالجنوب، ومن المتوقع أن تستمر موجة الحر حتى 25 يوليو، بحسب ما أعلنه تلفزيون الصين المركزي في تقرير منفصل.وأصدرت مدينة شينيانج بشمال شرق البلاد، في إقليم لياونينج، تحذيرا من المستوى الأحمر بهطول أمطار غزيرة وهو أعلى مستوى في النظام المؤلف من أربعة مستويات، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن تلفزيون الصين المركزي.