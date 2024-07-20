شركات الطيران تستأنف عملياتها بعد عطل معلوماتي غير مسبوق

ابوظبي - سيف اليزيد - يعود الوضع تدريجياً إلى طبيعته السبت، عقب عطل معلوماتي غير مسبوق أدى إلى اضطرابات لدى شركات طيران عالمية ومصارف ومؤسسات مالية، ونجم عن تحديث فيه خلل لبرنامج مضاد للفيروسات.وازدحمت مطارات بالركاب الجمعة، عبر العالم، بعد إلغاء عشرات الرحلات، فيما بذل المشغلون جهوداً حثيثة لمواصلة العمليات، بعدما تسبب تحديث يشوبه خلل لبرنامج للأمن السيبراني لمجموعة كراودسترايك الأميركية بعطل عالمي عند تنزيله على أنظمة تشغيل مايكروسوفت ويندوز.

وأفادت عدة شركات طيران أميركية ومطارات في أنحاء آسيا عن بدء استئناف عملياتها مع عودة خدمات تسجيل الركاب في هونغ كونغ وكوريا الجنوبية وتايلاند والهند وإندونيسيا وفي مطار شانغي في سنغافورة، اعتباراً من بعد ظهر السبت.

وصرّح رئيس مطارات تايلاند كيراتي كيتامانوات، للصحفيين في مطار دون ميوانغ في بانكوك، بأن «أنظمة تسجيل الركاب عادت إلى طبيعتها (في المطارات الرئيسية الخمسة في تايلاند). لم تعد هناك طوابير انتظار كالتي شهدناها أمس».

وقالت مايكروسوفت إن المشكلة بدأت الساعة 19,99 تغ الخميس وأثرت على مستخدمي برنامج كراودسترايك فالكون.

وقالت شركة كراودسترايك إنها نشرت برمجية لإصلاح المشكلة، وقال رئيسها جورج كورتس لقناة سي إن بي سي الإخبارية الأميركية إنه يريد «الاعتذار شخصياً من كل مؤسسة وكل مجموعة وكل شخص طاله الضرر».

وأضافت أن عودة الوضع إلى طبيعته ستستغرق بضعة أيام.

وأعلن البيت الأبيض في بيان، أن فريق الرئيس الأميركي جو بايدن يتواصل مع كراودسترايك والمتضررين من الخلل و«على استعداد لتقديم المساعدة حسب الحاجة».

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: «تفيد معلوماتنا أن عمليات الطيران استؤنفت في أنحاء البلاد، رغم بعض الازدحامات».

تشير التقارير الواردة من هولندا وبريطانيا إلى احتمال أن تكون الخدمات الصحية تأثرت بالاضطرابات، ما يعني أن الحجم الكامل للضرر قد لا يكون معروفا بعد.

وتأثرت مؤسسات إعلامية أيضاً، وقالت قناة سكاي نيوز البريطانية إن الخلل أدى إلى وقف بثها الإخباري صباح الجمعة، فيما أبلغت شبكة إيه بي سي الأسترالية بدورها عن صعوبات كبيرة.

وحذرت السلطات الاسترالية من زيادة محاولات الاحتيال والتصيد الالكتروني عقب العطل، بما في ذلك من أشخاص يعرضون المساعدة في إعادة تشغيل أجهزة الكمبيوتر ويطلبون معلومات شخصية أو تفاصيل بطاقات الائتمان.

وأفادت بنوك في كينيا وأوكرانيا عن مشكلات تتعلق بخدماتها الرقمية، فيما تعطلت بعض شركات الهاتف المحمول وخدمات الزبائن في عدد من المؤسسات.

وقال خبير الأمن السيبراني في معهد الهندسة والتكنولوجيا البريطاني جوناد علي: «حجم هذا العطل غير مسبوق وسيسجله التاريخ بلا شك» مضيفاً أن آخر حادثة قريبة من هذا الحجم كانت في 2017.