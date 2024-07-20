محافظ المنيا: لا تسامح مع أي تقصير في التعامل مع محاولات التعدي على الأراضي الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا-جمال محمد:

تابع اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، اليوم السبت، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ 23 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتعاون مع الأجهزة المعنية والتي انطلقت يوم 6 يوليو وتستمر حتى 26 من الشهر الجاري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة.

وأكد محافظ المنيا أن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشيرًا إلى أن وحدات المتغيرات المكانية بالمراكز لا تألو جهداً في رصد أي تغيير يحدث على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مشددًا على أنه لا تسامح مع أي تقصير أو تخاذل في التعامل مع هذا الملف المهم للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبوير أي أراضي بالبناء المخالف عليها باعتبارها ثروة قومية للأجيال القادمة ومصدرًا أساسيًا لإنتاج الغذاء واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين.

واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية خلال الأسبوع الماضي فى تنفيذ أعمال المرحلة الأولى للموجة 23، ففي مركز ومدينة المنيا تم إيقاف 12 حالة بناء مخالف بدون ترخيص أحياء المدينة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي واحتراماً لسلطة القانون، بالإضافة إلى إزالة 55 حالة تعد بالبناء المخالف على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة والبناء العشوائي خلال حملات مكثفة بالأحياء الرئيسية بالمدينة وقرى ( البرجاية - صفط الخمار - نزلة حسين - بنى أحمد الغربية - تلة - دمشير - بنى محمد سلطان)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

وفي مركز بنى مزار، نفذت الوحدة المحلية حملات لإزالة ورفع التعديات بالتعاون مع الجهات المعنية، أسفرت عن إزالة 46 حالة تعد على أرض أملاك دولة وأراض زراعية، وشملت الحملات حى جنوب وغرب المدينة وقرى ( الحسينية ـ أبو جرج - الناصريةـ بنى صامت -بني على - البهنسا - الشيخ فضل - السلام الجديدة ).

وفي مركز ملوي نفذت الوحدات المحلية حملات مكثفة لرصد حالات التعديات على الأراضي والتعامل معها بكل حسم بالتعاون مع الجهات المعنية، وأسفرت الحملات عن إزالة 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأحياء جنوب وغرب المدينة وبقرى (تونا الجبل - دروة - منشأة المغالقة- الريرمون- دير أبو حنس) وعزبة ماركو وتمت الإزالة الفورية للتعديات.

وفي ذات السياق، تمكنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة من إيقاف وإزالة 5 حالات تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بقرية آبا ، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز سمالوط 15 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بقرى( شوشة – العزيمة – منقطين )، وتم التعامل بكل حزم مع المخالفين وإزالة التعديات بشكل فورى مع استمرار أعمال الرصد من المتغيرات المكانية للتصدى لأى حالات تعد فى المهد، فيما أزال مركز أبوقرقاص حالتى تعد بناء بدون ترخيص وتم التحفظ على معدات البناء.

وتمكنت الوحدات المحلية لمركزى (ديرمواس - مطاى) من إزالة 43 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالبناء المخالف فى أحياء مركز ومدينة مطاى وقرى (أبوان - حلوه - بردنوها) وتمت الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض، إلى جانب إزالة حالتي تعد بمركز ديرمواس، وشملت الحملات قريتي (اسمو العروس- بنى حرام) وتم تنفيذ الإزالة بالكامل واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

يذكر أن الموجة الـ 23 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، وبدأت بالمرحلة الأولى ويجرى تنفيذها في الفترة من 6 حتى 26 يوليو ، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 3 وحتى 23 أغسطس ، وتختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة فى الفترة من 31 أغسطس القادم وتنتهي في 20 سبتمبر 2024.