وداعا لجداول تخفيف الأحمال.. أحمد موسى يعلق على انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

علق الإعلامي أحمد موسى، عبر حسابه الشخصي على "x"، على وقف خطة تخفيف الأحمال المرتقب اعتبارا من غدٍ الأحد 21 يوليو 2024.

وكتب موسى، قائلًا: ‏وداعا لجداول تخفيف أحمال الكهرباء.. السبت هو اليوم الأخير.

وأضاف: من الأحد، لا تخفيف لأحمال الكهرباء حتى نهاية الصيف في كل أنحاء مصر المحروسة.. الحمد لله الدولة تحركت واستوردت شحنات الغاز والمازوت لتشغيل المحطات.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: هنعدي كل التحديات بإذن الله بقوة شعبنا العظيم.. الخير قادم بفضل الله.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقف تخفيف الأحمال اعتبارا من الأحد 21 يوليو الحالي، بعد استيراد شحنات كافية من الغاز تتيح تشغيل محطات إنتاج الكهرباء دون حاجة لتخفيف الأحمال على الأقل حتى انتهاء فصل الصيف ثم العودة للعمل بها مرة أخرى حتى نهاية العام ليتم إنهاء الأزمة تمامًا في شهر ديسمبر المقبل.