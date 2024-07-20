"كان رايح يوصله التمرين".. نهاية مأساوية لأب وابنه ابتلع سيارتهما بحر شبين القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

سيطرت حالة من الحزن على أهالي شبين القناطر في محافظة القليوبية، بعد مصرع أب وطفله 7 سنوات، انقلبت بهما سيارة ملاكي في بحر شبين القناطر.

وكشف جيران الضحية، أن الأب ويدعى عوض الله حمدي كان يوصل ابنه إلى نادي الساحة بشبين القناطر، لأداء تمرينات كرة القدم واختلت عجلة القيادة في يده وسقط بالسيارة في بحر شبين القناطر ولقيا مصرعهما غرقا.

وأكد الجيران، أن الراحل معهود له بالسيرة الطيبة والحميدة، وسيظل خالدًا بذكراه وأفعاله الطيبة، ولم يتم تحديد الدفنة حتى الآن.

ولقي أب وابنه مصرعهما في حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة بطريق بني تميم شبين القناطر، وجرى نقلهما إلى مستشفى شبين القناطر لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد مصرع شخص ونجله في حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة بطريق بمدينة شبين القناطر.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وجرى انتشال جثتين من الترعة وتبين من المعاينة الأولية مصرع "عوض ح" 39 سنة، ونجله طفل 7 سنوات، وجرى نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضًا:

مصرع أب وابنه جراء سقوط سيارة في ترعة بشبين القناطر