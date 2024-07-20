مصر نابضة بالحياة.. حملة للترويج للمقصد السياحي بالسوق العربية في موسم الصيف -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة السياحة والآثار إطلاقها حملة للترويج للمقصد السياحي المصري بوجهاته المختلفة بالسوق العربية خلال موسم الصيف الحالي، لمدة شهرَين، تحت شعار "مصر نابضة بالحياة 365" (Egypt Alive 365)؛ لجذب المزيد من السائحين من هذه السوق، بشرائحهم المختلفة.

وأوضح عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن المحتوى الترويجي للحملة يبرز المقاصد السياحية المصرية المختلفة كمقاصد نابضة بالحياة تحتوي على العديد من الأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها.

وأضاف القاضي، حسب بيان وزارة السياحة والآثار، اليوم السبت، أن إطلاق هذه الحملة يأتي في إطار توجيهات شريف فتحي، وزير السياحة والآثار؛ لبذل كل الجهود للترويج للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر بالأسواق السياحية المختلفة، وإلقاء مزيد من الضوء على التنوع الذي يتمتع به من خلال استعراض مقوماته ومنتجاته وأنماطه السياحية المتعددة والمتنوعة؛ بما يسهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذه الأسواق إليه.

وأشارت سوزان مصطفى، مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة، إلى أنه سيتم بث المحتوى الترويجي للحملة على المنصات الإلكترونية الأكثر رواجاً في الدول العربية؛ وهي منصات Snapchat-Tiktok – Twitter- Amazon- Youtube- Amadeus- Facebook- Gameloft- Google search، بالإضافة إلى منصتي Shahid و Watch ITوكذلك بالقنوات التليفزيونية بالدول التي تم إطلاق الحملة الترويجية بها، بالإضافة إلى منصة الحجز الإلكتروني WEGO والتي تعد أحد أكبر محركات البحث والحجز في الشرق الأوسط، بهدف دفع حركة الحجوزات المباشرة على المقصد السياحي المصري بالسوق العربية خلال موسم الصيف الحالي.

واختتمت مصطفى: الهيئة تعتمد على هذه الآلية لاستهداف الفئات المختلفة من الجمهور لمشاركة المحتوى الترويجي وإلهام المسافرين لاكتشاف مصر.