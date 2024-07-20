كامل الوزير يبحث مع ليونزبريدج العالمية إقامة مصنع لإنتاج حمض الفوسفوريك بتكلفة 395 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:



عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعا مع وفد شركة ليونزبريدج التابعة لمجموعة ويسون المتخصصة في إدارة المواد الطبيعية ومشروعات الطاقة، وفق بيان من الوزارة اليوم السبت.

واستعرض الوزير مشروع الشركة المقترح لإقامة مصنع لإنتاج حمض الفوسفوريك بميناء أبو طرطور التابع لوزارة الصناعة، وذلك بتكلفة استثمارية تبلغ 395 مليون دولار كمرحلة أولى.

وحسب الوزير، يشمل المشروع مراحل توسعة متعددة بتكلفة استثمارية تصل إلى 3 مليار دولار، ويهدف المشروع إلى تعزيز الإنتاج المحلي وقدرات التصدير والقيمة المضافة ويتضمن مرافق إنتاج عديدة.

وتستهدف المرحلة الأولى من المشروع إنتاج 350 ألف طن سنوياً من حمض الفوسفوريك، علي إن يتم مضاعفه الانتاج في المرحلة الثانية وكذلك إنتاج 500 ألف طن حمض الكبريتيك سنوياً، حسب البيان.

وضم الوفد براين ويسون، رئيس الشركة، وكلايد ويسون، المدير التنفيذي للشركة، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس تيسير ممدوح خاطر، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية.

وأشار الوزير في البيان، إلى أن توسعات المشروع تشمل إمكانية إنتاج حمض الكبريتيك ومنتجات أخرى مثل سماد فوسفات أحادي الأمونيوم وسماد ثنائي فوسفات الأمونيوم ومن المخطط استخدام الطاقة الشمسية والأمونيا الخضراء المنتجة من المشروع لاحقاً لتعزيز المسؤولية البيئية للمشروع، حيث سيساهم المشروع في تلبية احتياجات السوق المحلي إلى جانب التصدير للخارج

كما ناقش الوزير المقترح المقدم من شركة ليونزبريدج التابعة لمجموعة ويسون بتأسيس شركة المشروع بنظام المناطق الحرة داخل منطقة أبو طرطور وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما يسهم في إعطاء دفعة قوية للمشروع وسرعة البدء في تنفيذه أكد الوزير على قيام وزارة النقل برفع كفاءة الطرق المؤدية للميناء.

وأكد الوزير على حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم لتذليل أي عقبات تواجهها الشركة في سبيل إقامة مشروعها بما يسهم في إنتاج حمض الفوسفوريك بدلاً من تصدير خام الفوسفات إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وتوفير فرص عمل للشباب.



وأشاد براين ويسون، رئيس شركة ليونزبريدج، بمد المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية في مصر، معرباً عن سعادته بسير المباحثات وخاصة فيما يتعلق بتأسيس الشركة بنظام المناطق الحرة في أقرب وقت ممكن.