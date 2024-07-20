شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة الحوار مستنكرة الأكاذيب بشأن مطار العريش: غير معقولة وغير مبررة والان مع تفاصيل الخبر

استنكر المهندس حسام علي، النائب الأول لرئيس كتلة الحوار، ما تردد ببعض المواقع الإخبارية حول قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي باستخدام مطار العريش، مشيرا إلى أنها غير معقولة وغير مبررة، قائلا: "في الوقت الذي تتردد فيه أنباء عن عدم تلقي اتصالات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بالرئاسة المصرية تخرج مثل هذه الأنباء غير المنطقية".

وأوضح النائب الأول لرئيس كتلة الحوار في تصريح لـ"الخليج 365" أن مصر أعلنت مرارا وتكرارا ربط فتح معبر رفح طالما بقيت إسرائيل علي الجانب الآخر، فكيف لنا لن أن نسمح لمجرم مثل نتنياهو باستخدام مطار العريش؟.

وشدد أن مطار العريش يستقبل الكثير من المساعدات الموجهه لأهل غزة المحاصرين، وسيظل نتنياهو عدو للشعب الفلسطيني، حيث أنها لم تدخر جهدًا منذ بدء الحرب في سبيل العمل على ضمان تدفق المساعدات الإنسانية لغزة من خلال معبر رفح.

تجدر الإشارة إلى أن كتلة الحوار كانت قد أكدت أن قرار محكمة العدل الدولية، بضرورة وقف الحرب التي تقوم بها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وكذلك وقف الاستيطان، يعد بمثابة خطوة كبيرة في طريق التاكيد علي وجوبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية وهو دليل قانوني لا ريب فية بمشروعية الحقوق الفلسطينية وإسكات للمزاعم الاسرائيلية.

وثمنت كتلة الحوار الجهود التي تقوم الحكومة المصرية من أجل وقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني المختصر والمضي قدما نحو الإعمار.