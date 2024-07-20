شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سياسى: استئناف جلسات الحوار الوطنى يعزز من المشاركة السياسية والمصداقية والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية إن استئناف جلسات الحوار الوطني اليوم السبت لمناقشة عدد من الملفات الحيوية خطوة إيجابية ومهمة نحو تعزيز المشاركة السياسية وتعكس إرادة وطنية حقيقية لمعالجة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويحظي بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي لجمع كافة القوى الوطنية ومكونات المجتمع لمناقشة خريطة الأولويات الوطنية، والبحث عن حلول شاملة للقضايا المطروحة ومواجهة التحديات الأمنية والإقليمية.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية في تصريح لـ"الخليج 365"، أن نتائج الحوار الوطني أرست الأساس للتنمية والتقدم، حيث تمكن المشاركون من تحديد الأولويات والتحديات الرئيسية التي تواجه الدولة ووضع استراتيجيات وخطط عمل لمعالجتها كما أظهرت زيادة في المشاركة السياسية والجماهيرية، مما يعكس رغبة الشعب في المساهمة في بناء مستقبل الوطن وخرجت الكثير من التوصيات والمخرجات التي تم رفعها إلى رئيس الجمهورية، والتي أعلن عن الاستجابة لها وتوجيه الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وهو ما يعزز الديمقراطية بما يتناسب مع طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن الحكومة الجديدة ستستفيد بشكل كبير من مخرجات الحوار الوطني لدفع مسيرة الإصلاحات في مصر وتوفير بيئة تنظيمية محفزة للاستثمار، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتقديم حوافز مالية للمستثمرين وتشجيع الابتكار وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية بفعالية، مشيرا إلى أن دور الحكومة لا يقتصر على تنفيذ التوصيات فحسب، بل يمتد إلى متابعة أثر تلك التوصيات على الأرض وتقييم مدى تحقيقها للأهداف المحددة، مما يتطلب شفافية ومصداقية في التعامل مع كافة الملفات المطروحة لبناء مستقبل مشرق يعكس طموحات وآمال الشعب المصري.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن أبرز القضايا العاجلة التي يجب أن يتم مناقشتها خلال المرحلة المقبلة تحويل الدعم العيني إلى نقدي، والنظام الجديد للثانوية العامة، وتعديلات قانون الحبس الاحتياطي، وقوانين مجلسي الشيوخ والنواب والمجالس المحلية،وبجانب تمكين المرأة والشباب ودعم المشاركة في شتى المجالات خلال الفترة المقبلة. وتعزيز قدرات الدولة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بما يتناسب مع طموحات الجمهورية الجديدة.