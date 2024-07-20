شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون النيابية يثمن دور القضاء المصرى العظيم والمُشرف على مر التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار أحمد عبد الحميد عبود، رئيس مجلس الدولة، وأعضاء المجلس الخاص اليوم، وذلك بمقر مجلس الدولة.

وتوجه المستشار محمود فوزي بالتهنئة للمستشار أحمد عبود على منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق والسداد، مثمنًا دور القضاء المصري العظيم والمُشرف على مر التاريخ، باعتباره من أبناء السلطة القضائية ومجلس الدولة.

من جانبه، توجه رئيس مجلس الدولة، بالشكر والتقدير إلى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على هذه الزيارة الطيبة.

وتناول اللقاء التأكيد على تعزيز التعاون بين مجلس الدولة ووزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.



المستشار محمود فوزي يزور رئيس مجلس الدولة 1



المستشار محمود فوزي يزور رئيس مجلس الدولة 2



المستشار محمود فوزي يزور رئيس مجلس الدولة 3