شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: قرار العدل الدولية انتصار لسياسات مصر الداعمة للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

رحب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى بقرار محكمة العدل الدولية، الاخير، والخاص بعدم قانونيه إحتلال اسرائيل لقطاع غزة، وعدم قانونية سياسة الاستيطان الاسرائيلى في الضفه الغربيه والقدس الشرقية.

وقال رئيس حزب الجيل، في تصريح لـ"الخليج 365" إن قرار محكمة العدل الدولية "بالرغم من أنه استشاريا" إلا أنه إيجابي ويحرج كل الدول الداعمة لاسرائيل وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا إلى أنه يرى قرار العدل الدولية، ردا قويا على قرار الكنيست الاسرائيلى برفض إقامة الدولة الفلسطينية، ولطمة على وجوه المتطرفين الصهاينة من الساسة الإسرائيليين الحالمين، بضم الضفه لإسرائيل .

وأكد ناجى الشهابي أن قرار محكمة العدل الدولية يتفق مع موقف مصر الذى أعلنته دائما فى المحافل الدولية وايضا أعلنته فى مذكرتها التي قدمتها لمحكمة العدل نفسها، مشيرا إلى أن القرار يعد انتصارا للسياسة المصرية المبدئية والتاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية وآخرها رفضها حرب الإبادة الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة وتأكيدا لرفضها تصفية القضية الفلسطينية وسياسة التهجير القسرى للشعب الفلسطينى، التى أعلنته للعالم وفى مؤتمرات علنية عالمية للرئيس السيسى مع رؤساء الدول الاوروبية ووزير الخارجية الأمريكية.

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن قرار محكمة العدل الدولية جاء فى توقيت مناسب ليدعم صمود الشعب الفلسطينى ومقاومته الشجاعة للاحتلال الاستيطاني الوحشى لجيش الاحتلال الإسرائيلى وليدعم أيضا الجهود المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة ولكل الدول التى اعترفت بدولة فلسطين مؤخرا.

وعبر رئيس حزب الجيل عن دعم الحزب الكامل للقيادة السياسية، وهى تدير الملف الفلسطينى بما يتفق مع ثوابت مصر التاريخية المبدئية، بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.