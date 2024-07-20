الشرطة الاسبانية: القبض على 3 قراصنة مؤيدين لروسيا بسبب هجمات إلكترونية

اعلنت الشرطة الإسبانية إنها ألقت القبض على ثلاثة متسللين إلكترونيين مؤيدين لروسيا للاشتباه بتنفيذهم هجمات إلكترونية على إسبانيا ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي لأغراض إرهابية.

وذكر الحرس المدني إن إلقاء القبض على الثلاثة جاء للاشتباه بمشاركتهم في هجمات إلكترونية لحجب خدمات مؤسسات عامة وقطاعات استراتيجية. ولم يذكر ما إذا كان قد جرى توجيه اتهام إلى المشتبه بهم أو احتجازهم.

وأوضح الحرس المدني أن الهجمات الإلكترونية نُفذت ضد صفحات على الإنترنت تخص منظمات عامة وخاصة في قطاعات حكومية وبنى تحتية حيوية وخدمات أساسية في البلدان التي تدعم أوكرانيا في الصراع مع روسيا.

واردف الحرس المدني في بيان، "نظم هذه الهجمات مجموعة القرصنة ’نو نيم 057 (16)’، وهذه المجموعة "تعترف في بيانها التأسيسي بأنها ’سترد بشكل متناسب على الأعمال العدائية ومعاداة روسيا بشكل علني من الكارهين لروسيا في الغرب".

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على المشتبه بهم في ماناكور الواقعة في مايوركا بجزر البليار الإسبانية وفي ولبة وإشبيلية بجنوب البلاد.

وأضافت أن التحقيق جار.