النشرة: تعرض منطقة وادي الدلافة في بلدة حولا لقصف مدفعي اسرائيلي بالقذائف الفوسفورية

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب "بتعرض منطقة وادي الدلافة في بلدة حولا لقصف مدفعي اسرائيلي بالقذائف الفوسفورية، متسببا بنشوب حريق كبير في المنطقة، كما طاول القصف المعادي اطراف بلدة طلوسة".

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