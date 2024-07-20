عازار ترأس قداس عيد مار الياس في الكنَيْسة: لقول الحقيقة رغم الصعوبات

ترأس النائب العام الأنطوني الأب بطرس عازار، ضمن احتفالات عيد مار الياس، قداسا في كنيسة دير مار الياس في الكنَيسة، عاونه فيها رئيس الدير رئيس "جمعيّة عدل ورحمة" الأب نجيب بعقليني والأبوان بيو سليمان وجوزف عاقوري، في حضور حشد من المؤمنين من أبناء المنطقة وخارجها.

وألقى عازار عظة شدّد فيها على "دور مار الياس النبي حامل الرسالة النبويّة بين بيئته الوثنيّة، والمُساهِم في ردع الأوثان والمحافظة على شعبه المؤمن من خلال مسيرته وقُدوته وتبشيره، فكان الصوت الصارخ الذي يعلن الحقيقة ويعيشها بكلّ أمان وصِدق".

وركّز عازار على "دور المؤمنين اليوم في نشر كلمة الله وقول الحقيقة والعيش الحقّ"، وعلى أهميّة "الوعي الوجداني عند الناس ليحافظوا على إيمانهم رغم التجارب والصعوبات والتحديّات التي تواجههم في هذه الأيام العصيبة".

في نهاية القداس، شكر بعقليني كلّ من شارك في هذا الاحتفال، وذكّر ب"سيف النبي إيليّا حامل الحقيقة والحق"، داعيًا إلى "المُناصرة التعاضُد بين المؤمنين وأبناء البلد الواحد، في هذه الظروف الصعبة، من أجل ردع الوثنيّة، على كل صعدها ومجالاتها وأنواعها، والتي تغزو العالم وتؤثر على البيئة التي نعيشها في هذه البلاد وفي العالم، فنفقد الرجاء والأمل ونرضخ للإغراءات الدنيويّة ونعبد المادة أكثر مما نعبد الله".

بعد القداس أقيم تطواف نحو تمثال النبي إيليا في ساحة الدير، تبعه عشاء قروي وحفلة غنائية.