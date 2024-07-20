إطلاق رشقات صاروخية جديدة من لبنان وصافرات الإنذار تدوي في "شوميرا" "زرعيت" "نتوعاه" و"إيفين مناحيم"

افادت معلومات بإطلاق رشقات صاروخية جديدة من لبنان، وصافرات الإنذار تدوي في "شوميرا"، "زرعيت"، "نتوعاه" و"إيفين مناحيم". وفي السياق، افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بصلية صواريخ جديدة نحو المستوطنات الاسرائيلية من لبنان، وانفجار صواريخ اعتراضية فوق المطلة.

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