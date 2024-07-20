الأحوال المناخية السيئة تضرب الصين بأمطار غزيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - مازالت الأحول الجوية المتطرفة تضرب أقاليم مختلفة في الصين، بأمطار غزيرة وموجات حارة خلال مطلع الأسبوع.

وتضرر نحو 40 منزلاً بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة يان بإقليم سيشوان، في جنوب غرب البلاد، وصار نحو 30 شخصاً في عداد المفقودين، مما أدى إلى إعلان أعلى مستوى من مواجهة الطوارئ، بحسب تلفزيون الصين المركزي.

وثمة توقعات بسقوط مزيد من الأمطار حتى غد الأحد.

وتجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية، اليوم السبت، في أجزاء من إقليم فوجيان بالجنوب، ومن المتوقع أن تستمر موجة الحر حتى 25 يوليو، بحسب ما أعلنه تلفزيون الصين المركزي في تقرير منفصل. وأصدرت مدينة شينيانج بشمال شرق البلاد، في إقليم لياونينج، تحذيراً من المستوى الأحمر بهطول أمطار غزيرة، وهو أعلى مستوى في النظام المؤلف من أربعة مستويات، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن تلفزيون الصين المركزي.