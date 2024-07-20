الملك وولي العهد يهنئان رئيس كولومبيا بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، برقيتي تهنئة لرئيس كولومبيا غوستافو فرانسيسكو بيترو أوريغو، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب الملك وولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب كولومبيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.



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