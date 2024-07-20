الصندوق الأوروبي لأوكرانيا يحصل على 1.5 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت غرفة المقاصة "يوروكلير" ومقرها بلجيكا أنها ستقوم هذا الشهر بتحويل العائدات الأولى من الأصول الروسية المجمدة إلى الصندوق الأوروبي لأوكرانيا.

وأشارت فاليري أوربان، الرئيس التنفيذي ليوروكلير، إلى أنه "بالإضافة إلى تقديم أداء أساسي قوي للأعمال، تواصل يوروكلير التنفيذ الجاد للعقوبات الدولية على الأصول الروسية. وتمتثل يوروكلير أيضًا لالتزاماتها المهمة لوضع المساهمة المفاجئة موضع التنفيذ وستقوم قريبًا بإرسال دفعة أولى بقيمة 1.55 مليار يورو إلى الصندوق الأوروبي لأوكرانيا" وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت.

ووفقًا ليوروكلير، يضاف هذا إلى 836 مليون يورو من ضرائب الشركات المقرر دفعها للدولة البلجيكية على الأرباح المتعلقة بالأصول الروسية في الفترة من يناير إلى يونيو 2024.

وفي نهاية يونيو 2024، بلغ إجمالي الميزانية العمومية لبنك يوروكلير 207 مليار يورو، منها 173 مليار يورو تتعلق بالأصول الروسية الخاضعة للعقوبات.

يذكر أن اليابان تقوم بالترتيبات لإعطاء قروض بقيمة 3.3 مليار دولار أمريكي لأوكرانيا كجزء من الدعم الذي ستقدمه مجموعة السبع الصناعية الكبرى الأعضاء باستخدام الفوائد من الأصول السيادية الروسية المجمدة كجزء من عقوباتهم بسبب حرب موسكو على أوكرانيا.