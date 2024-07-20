فتح: السلطة الفلسطينية لم تنهار وموجودة بفعلها السياسي والدبلوماسي والنضالي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عبد الفتاح دولة مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح أن السلطة الوطنية الفلسطينية لم تنهار فهى موجودة بفعلها السياسي والدبلوماسي والنضالي.

وقال دولة - في مداخلة مع قناة العربية الحدث الإخبارية - "إن السلطة الفلسطينية عبر أذرعها السياسية والدبلوماسية دفعت منظومة القانون الدولي ومحكمة العدل الدولية أكبر منظمة قانونية دولية إلى استصدار قرار يقول بأن احتلال الأراضي الفلسطينية غير شرعي،لذلك السلطة موجودة بفعلها السياسي والدبلوماسي والنضالي،لكن من المهم أن يكون هناك وضعا ماليا مستقرا حتى يتم تعزيز سبل الصمود لشعبنا وحتى تفي السلطة الوطنية بالتزاماتها المالية".

وأضاف أن السلطة الفلسطينية تعاني وضعا اقتصاديا صعبا بسبب الحصار المالي المفروض عليها نتيجة إجراءات الحكومة الإسرائيلية لتجفيف الموارد المالية الفلسطينية،بجانب العدوان الذي لم يتوقف على الشعب الفلسطيني والذي يؤثر على الوضع الاقتصادي والمالي للسلطة.

وأشار إلى أن هناك حملة موجهة لتشويه السلطة الوطنية الفلسطينية وتدمير مكانتها ودورها من قبل دولة الاحتلال مستغلة الظروف القاهرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الآن جراء العدوان ،وشدد على أن المؤسسة الفلسطينية مؤسسة مهنية وقادرة على أن تكون مؤسسات دولة.