وزيرا خارجية البحرين وماليزيا يبحثان جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم السبت، مع نظيره الماليزي محمد حسن، جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، والحرب الدائرة في قطاع غزة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، والجهود العربية والدولية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإيصال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة.

جاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى ماليزيا، للمشاركة في مراسم تنصيب السلطان إبراهيم بن المرحوم السلطان إسكندر، ملكًا على ماليزيا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

وتم خلال الاجتماع، بحث أوجه علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط بين البلدين، وما تشهده من تنامي ملحوظ في مختلف المجالات، وسبل تطوير التعاون الثنائي بمختلف المجالات، في إطار ما يربط بين البلدين من اتفاقات تعاون مشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين.

واستعرض الوزيران نتائج ومخرجات القمة العربية التي استضافتها البحرين في مايو الماضي برئاسة الملك حمد بن عيسى، وما اعتمدته من مبادرات بناءة أبرزها الدعوة لعقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية، ودعم الاعتراف بها وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات في المنطقة بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية، وتطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي.

"فتح":السلطة الفلسطينية لم تنهار وموجودة بفعلها السياسي والدبلوماسي والنضالي

أكد عبد الفتاح دولة مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح أن السلطة الوطنية الفلسطينية لم تنهار فهى موجودة بفعلها السياسي والدبلوماسي والنضالي.

وقال دولة - في مداخلة مع قناة العربية الحدث الإخبارية - "إن السلطة الفلسطينية عبر أذرعها السياسية والدبلوماسية دفعت منظومة القانون الدولي ومحكمة العدل الدولية أكبر منظمة قانونية دولية إلى استصدار قرار يقول بأن احتلال الأراضي الفلسطينية غير شرعي،لذلك السلطة موجودة بفعلها السياسي والدبلوماسي والنضالي،لكن من المهم أن يكون هناك وضعا ماليا مستقرا حتى يتم تعزيز سبل الصمود لشعبنا وحتى تفي السلطة الوطنية بالتزاماتها المالية".

وأضاف أن السلطة الفلسطينية تعاني وضعا اقتصاديا صعبا بسبب الحصار المالي المفروض عليها نتيجة إجراءات الحكومة الإسرائيلية لتجفيف الموارد المالية الفلسطينية،بجانب العدوان الذي لم يتوقف على الشعب الفلسطيني والذي يؤثر على الوضع الاقتصادي والمالي للسلطة.

وأشار إلى أن هناك حملة موجهة لتشويه السلطة الوطنية الفلسطينية وتدمير مكانتها ودورها من قبل دولة الاحتلال مستغلة الظروف القاهرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الآن جراء العدوان ،وشدد على أن المؤسسة الفلسطينية مؤسسة مهنية وقادرة على أن تكون مؤسسات دولة.