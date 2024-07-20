مسيرات روسية تقصف منشآت للطاقة في أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة -

أشار مسئولون أوكرانيون، اليوم السبت 20 يوليو، إلى أن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة خلال الللية الماضية على أوكرانيا وأصابت منشآت للبنية التحتية للطاقة في منطقتين بشمال البلاد.

فيما أكد سلاح الجو الأوكراني، على أن الدفاعات الأوكرانية أسقطت 13 من أصل 17 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا فوق 5 مناطق في شرق وشمال ووسط البلاد، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وصرح مسئولون إقليميون بأن إحدى الطائرات الروسية المسيرة أصابت منشأة للطاقة في منطقة سومي، بينما ضربت أخرى موقعا في منطقة تشيرنيهيف.

وأضافوا أن فرق الصيانة هرعت إلى مواقع الضربات.

وحتى الآن.. لم ترد تقارير بعد عن وقوع إصابات، وفقا لوكالة "رويترز".

وفي سياق آخر، أفادت وكالة فرانس برس الفرنسية، بأن روسيا، أعلنت عن أنها أسقطت 26 مسيرة أوكرانية في منطقة روستوف على الحدود مع أوكرانيا ليل الجمعة السبت.

وكتب حاكم المنطقة الواقعة جنوب روسيا فاسيلي جولوبيف، عبر تطبيق تلجرام، "اعترضت قوات الدفاع الجوي ودمرت مجموع 26 مسيّرة الليل الماضي في منطقة روستوف"، مؤكدا أن "الهجوم لم يوقع ضحايا".

وأضاف جولوبيف، أن "أجهزة الطوارئ في طريقها إلى الموقع الذي سقط فيه حطام المسيرات".

وتسبب هجوم بمسيرة أوكرانية ليل 12 إلى 13 يوليو باندلاع حريق في مستودع للنفط في المنطقة ذاتها.

وتشنّ أوكرانيا، التي تواجه منذ أكثر من عامين هجوما روسيا وحملة قصف متواصل أسفرت عن تدمير بنيتها التحتية للطاقة، ضربات بطائرات من دون طيار في عمق الأراضي الروسية تستهدف خصوصا منشآت للطاقة وأخرى لوجستية يستخدمها الجيش الروسي لتنفيذ عملياته على الأراضي الأوكرانية.

وفي 15 يوليو الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن أن قواتها أسقطت 22 مسيّرة أوكرانية في غرب البلاد وفوق شبه جزيرة القرم.

وقالت الوزارة الروسية، في منشور عبر تيلجرام "في الليلة الماضية، دمّرت الدفاعات الجوية واعترضت 22 مسيّرة".