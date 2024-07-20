وزير الكهرباء الكويتي يشدد على أهمية تطوير الشبكات والمحطات لتلبية احتياجات البلاد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الكويتي الدكتور محمود بوشهري، أهمية إشراك القطاع الخاص بمشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتقطير المياه سواء التقليدية أو المتجددة على غرار التجربة الناجحة لمشروع محطة شمال الزور الأولى.

وشدد بوشهري - في بيان لوزارة الكهرباء الكويتية اليوم السبت - على ضرورة رفع الوعي المجتمعي بشأن ترشيد الاستهلاك خصوصا في أوقات الذروة خلال فترة الصيف، إضافة إلى التعريف الواسع ببرنامج "حافز" الذي يمنح خصما على فاتورة الكهرباء والماء في حال ثبوت الترشيد في هذه الموارد الحيوية .

وإطلع بوشهري على الوضع القائم لمحطات توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه، إضافة إلى آخر المستجدات بشأن الشبكات الكهربائية والمائية والأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الشهر الجاري والقادم والتأكد من جاهزية الوزارة لتلبية احتياجات العملاء بمختلف فئاتهم .