شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية النواب: الحوار الوطنى همزة وصل بين المواطن والحكومة وترجمة لنبض الشارع والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحوار الوطنى أصبح يعبر عن نبض الشارع المصرى بصورة كبيرة، وهمزة الوصل بين المواطن والسلطة التنفيذية فى نفس الوقت، كما انه أصبح من الآليات التى يُعول عليها فى طرح رؤى وأفكار وحلول للعديد من القضايا والملفات الحيوية، وعلى وجه الخصوص القضايا التى تخص المواطن.

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مجلس أمناء الحوار الوطنى استأنف جلساته بعد منح الحكومة الثقة وهو ما يؤكد بداية مرحلة جديدة لتعميق مسار التعاون المثمر بين الحوار الوطني والحكومة الجديدة لخدمة الوطن والمواطن، خاصة بعد نجاح الحوار الوطنى فى التوصل لحلول حاسمة فى العديد من الملفات الشائكة، وذلك بمجرد التشاور وسماع الرأي والرأي الآخر، والاتفاق من أجل التوصل إلى مقترحات وحلول لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة فى الوضع الاقتصادى.

وأشار أمين سر اللجنة، إلى ان الحوار يستهدف أيضا تحديد أولويات العمل الوطني والعمل مع الحكومة من أجل تحقيقها، وخلق جسور ممتدة من التواصل الفعال والتشاركية فى مختلف القضايا، لإثراء المناقشات القادمة والخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع، والسعي لتفعيل توصيات المرحلة الأولى والتى تضمنها برنامج الحكومة الجديدة.

وأكد النائب عمرو القطامى، أن الحوار الوطنى نجح بقوة فى إثراء الحياة السياسية والحزبية خلال الفترة الأخيرة،ونجح أيضا فى تحريك المياه الراكدة في العديد من القضايا والملفات الهامة والملحة، للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، بجلوس الجميع على مائدة واحدة وطرح الرؤى والأفكار والتصورات لمواجهة التحديات وإيجاد حلول وآليات لمختلف القضايا والمشكلات، وهو ما نجح فيه الحوار بقوة خلال الفترة الأخيرة.