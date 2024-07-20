الخارجية الروسية: عسكرة شمال النرويج لا تهدف إلى تعزيز الأمن وستؤدي لتصعيد التوترات

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن عسكرة شمال النرويج لن تزيد من أمنها، لكنها ستؤدي إلى تصعيد التوترات.

وقالت زاخاروفا -وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية - "قد علقنا مرارًا على هذه القضية في سياق تعزيز النرويج للاستعدادات العسكرية، وزيادة كثافة التدريبات وأحداث العملياتية بمشاركة الحلفاء، وزيادة وجود الناتو في القطب الشمالي. لاحظنا التحول التدريجي للمناطق الشمالية للنرويج، المجاورة للحدود النرويجية الروسية، إلى معسكر ناتو مسلح جيدًا ومحصن. وكل هذا يرافقه تأكيدات أوسلو على اهتمامها بالحفاظ على استقرار المنطقة".

وتابعت: "في هذا الصدد، نود أن نشير إلى أن عسكرة الشمال النرويجي لن تزيد من أمنه، بل ستؤدي إلى تأثير عكسي، مما سيؤدي إلى تصعيد التوترات ،وأن روسيا لا تشكل تهديدا للنرويج ".

وأردفت : "نحن على يقين من أن سكان أوست فينمارك، التي حررها الجيش الأحمر من الاحتلال النازي قبل 80 عامًا تقريبًا، يفهمون هذا الأمر بشكل لا مثيل له".

وفي أواخر يونيو الماضي، اقترحت القيادة العملياتية للقوات المسلحة النرويجية "فينمارك" نقل حدود القيود المفروضة على الأنشطة العسكرية لحلف شمال الأطلسي وإجراء تدريبات لمسافة 65 كيلومترًا شرقًا، من أجل استخدام مناطق أكثر فائدة من الناحية الاستراتيجية للأنشطة العسكرية والتدريبية للحلف.