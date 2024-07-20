موقع أمريكي: خطاب ترامب حصد 25 مليون مشاهد عالميًا بعد إعلانه المرشح الجمهوري للرئاسة

ياسر رشاد - القاهرة - بلغ متوسط ​​عدد مشاهدي المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري حوالي 19 مليون مشاهد، والذي استمر لمدة 4 أيام وانتهى باختيار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ليكون المرشح الرسمي للحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر المقبل.

وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي بأن مشاهدات المؤتمر الوطني الجمهوري هذا العام تأتي بزيادة طفيفة عن عام 2020، ولكن بانخفاض حوالي 22% عن عام 2016.

وفي الوقت نفسه، حصد خطاب ترامب، /الخميس/ الماضي في آخر أيام المؤتمر، بعد إعلان ترشيحه وفي أول تصريحات علنية له منذ محاولة اغتياله، أكثر من 25 مشاهد بشكل مباشر عبر 14 شبكة ومحطة تلفزيونية في جميع أنحاء العالم، وهو أعلى عدد من المشاهدين خلال الأيام الأربعة.

ويعد حجم مشاهدي ترامب خلال هذه الليلة أعلى بكثير من خطابه في نفس المناسبة عام 2020، ولكن أقل بكثير من خطابه في 2016، بحسب موقع "أكسيوس".

وبلغت ذروة عدد المشاهدين خلال البث الحي لخطاب ترامب عند 28.4 مليونًا في الفترة من 10:45 إلى 11:00 مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، وذلك عندما تحدث ترامب عن محاولة الاغتيال التي تعرض لها.

لكن سريعًا ما فقد الجمهور اهتمامه وانخفض عدد المشاهدين بشكل ملحوظ في وقت لاحق، مع استمرار ترامب في التحدث ليصبح خطابه هذه الليلة أطول خطاب قبول رئاسي متلفز في تاريخ الولايات المتحدة.

ومن ناحية شبكات البث، حصدت قناة "فوكس نيوز" أكبر عدد من المشاهدين عبر جميع قنوات التلفزيون والإذاعة في الولايات المتحدة والعالم طوال الأربعة أيام، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا الخميس الماضي لأكبر عدد من المشاهدين على قناة كابل واحدة خلال مؤتمر، حيث شاهد 10.4 مليون شخص الشبكة الساعة 10:00 مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.

خلال تلك الساعة نفسها، اجتذبت القنوات المنافسة لفوكس نيوز عددًا أقل بكثير من المشاهدين، حيث اجتذبت CNN وMSNBC ما يقرب من 2 مليون و1.2 مليون مشاهد، على التوالي.

ووفقا لموقع "أكسيوس"، كان عمر الغالبية العظمى من المشاهدين طوال أيام المؤتمر الحزبي، في المتوسط، أكثر من 55 عامًا.