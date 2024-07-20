رئيس أذربيجان: نسعى لتقليص فجوة الثقة بين الدول المتقدمة والنامية بقضايا التغيرات المناخية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس أذربيجان إلهام علييف سعي بلاده لتقليص فجوة الثقة في مواقف الدول المتقدمة والنامية بشأن القضايا المتعلقة بسبل مواجهة التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية خلال مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29)، والذى ستستضيفه أذربيجان نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن بلاده تدعم التوجه العالمي المتعلق بمواصلة تنفيذ خطط تطوير الطاقة النظيفة.

وقال علييف - في كلمته خلال افتتاح منتدى الإعلام العالمي بمدينة شوشا الأذربيجانية، اليوم السبت "إن الدول الغنية ينبغى عليها مساعدة الدول النامية لمواجهة التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية"، محذرا من مخاطر تداعيات التغير المناخي على الدول النامية.

وأضاف: أن "مؤتمر المناخ (كوب 29) يعد فرصة فريدة لأذربيجان التي تحرص على تبني مبادرات مهمة والعمل عن كثب مع البلدان النامية في ذلك الصدد، كما نحرص على بناء جسور بين دول الجنوب والشمال لاحتواء الخلافات بشأن قضايا التغيرات المناخية"، منوها بالطفرة التنموية الكبيرة التي شهدتها بلاده في مجالات عديدة خلال السنوات الماضية، كما أكد دعم بلاده لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقليمى والدولي.

وشدد علييف على ضرورة مواجهة الإعلام المضلل، لافتا إلى أن هناك معلومات وأخبار كاذبة عديدة نشرت عن أذربيجان بوسائل الإعلام الأجنبية، معربا عن أمله في أن يلتزم الإعلام الأجنبي بالموضوعية.

وتابع: "أصبحنا ضحايا التلاعب مع الوقائع والمعلومات الكاذبة خلال سنوات طويلة، وخاصة فيما يتعلق بالنزاع بين أذربيجان وأرمينيا"، موضحا أن أفضل وسيلة تتبعها بلاده لمواجهة الأخبار المضللة هو دعوة الإعلاميين للوقوف على الحقائق.

ولفت إلى أن العلاقات بين أذربيجان وروسيا ترتكز على الاحترام المشترك والمصالح المتبادلة، منوها بأن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد حاليا ارتفاعا.. وقال: "لا توجد مسائل عالقة في العلاقات الثنائية مع روسيا، حيث قمنا بتسوية جميع القضايا على أساس التفاهم المتبادل والاحترام المتبادل ومراعاة المصالح الثنائية، فضلا عن مراعاة تاريخ العلاقات بين شعبينا الممتد لقرون".

وأوضح أن المشاورات بين قيادتى أذربيجان وروسيا استمرت خلال الفترة الماضية، حيث تم عقد اجتماعات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو خلال أبريل الماضي، وعلى هامش مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون في بداية الشهر الجارى، معلنا أنه ستكون هناك المزيد من الاجتماعات قبل نهاية العام الحالي حول الكثير من القضايا.

وشدد الرئيس الأذربيجاني على أن بلاده التي ترفض سياسة الإملاءات تحرص على تعزيز التعاون مع كافة الدول، كما شدد على دعم بلاده لجهود كافة الدول للحفاظ على سيادتها واستقلالها وثقافتها.

واستطرد: "إننا نشهد تحولا تاريخيا في منطقة جنوب القوقاز، حيث تشهد تغيرات تاريخية جيوسياسية، فقد ضعفت التحالفات التقليدية لدرجة ما ونشأت صيغ جديدة للتعاون.. وإن استعادة وحدة أراضينا وسيادتنا بالكامل في سبتمبر العام الماضي أهم حدث في تاريخ أذربيجان المعاصر بشكل عام".

ومن المقرر أن يناقش المشاركون في اجتماعات النسخة الثانية لمنتدى الإعلام العالمي بمدينة شوشا الأذربيجانية على مدى ثلاثة أيام، قضايا تأثير التغيرات المناخية وترتيبات مؤتمر المناخ (كوب 29)، بالإضافة إلى تأثير الذكاء الاصطناعي على صناعة الإعلام على المستوى العالمي.

كما تتضمن اجتماعات النسخة الثانية للمنتدى، والذي يعقد تحت شعار "فضح المعلومات الكاذبة: مكافحة التضليل الإعلامي"، بمشاركة شخصيات سياسية وإعلامية وأكاديمية بارزة من حوالي 50 دولة، قضايا "تقييم التأثير: تحديد نطاق الإعلام المضلل" و"سياسة ومبادرات لإنشاء مجتمع قابل للتصدي للأخبار المضللة" و"تأثير الذكاء الاصطناعي على الواقع والإعلام والتوعية الإعلامية" بقضايا التغير المناخي.

وجدير بالذكر أن النسخة الأولى من منتدى شوشا الإعلامي العالمي كانت قد عُقدت خلال الفترة من 21 إلى 23 يوليو 2023 تحت عنوان "الإعلام الحديث في فترة الثورة الصناعية الرابعة"، بمشاركة الرئيس الأذربيجاني.