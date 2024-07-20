بعد محاولة اغتياله.. ترامب يستأنف حملته الانتخابية ويطلق أول مؤتمر انتخابي

ياسر رشاد - القاهرة - بعد محاولة الاغتيال التي نجا منها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا بعد اطلاق عيار ناري عليه من علي بعد 150 مترا، عاد ليستأنف حملته الانتخابية اليوم السبت.

وقال ترامب في تصريحات صحفية، إن فوزه بانتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل، سيؤدي إلى إعادة القوة إلى الولايات المتحدة، والسلام إلى العالم، زاعماً أن بوسعه وقف الحروب بمكالمة هاتفية.

وذكر موقع أكسيوس الأمريكي إن عدد مشاهدي كلمة ترامب في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري تجاوز حاجز الـ25 مليون مشاهد. عبر 14 شبكة كابل وبث، وهو أعلى عدد من المشاهدين خلال الليالي الأربع للمؤتمر.

وأشار الموقع إلى أن خطاب ترامب، يوم الخميس، الذي كان أول تصريحات علنية له منذ محاولة اغتياله يوم السبت، لقي اهتماما أكبر من خطابه في مؤتمر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري لعام 2020

ويعود ترامب إلى مسار الحملة الانتخابية، في ولاية ميشيغان، اليوم السبت، حيث سيتحدّث إلى جانب المرشح لمنصب نائب الرئيس جاي دي فانس للمرة الأولى، ومن المتوقع أمنيا أن عناصر جهاز الخدمة السرية سيتأكدون هذه المرة من أن تحول الإجراءات الأمنية المشدّدة المفروضة في الموقع، دون وقوع أي حوادث بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها ترمب خلال التجمع في بنسلفانيا السبت الماضي.

ويتوقع أن يكون خطاب ترامب، اليوم السبت، مماثلا لخطاباته السابقة في حملته الانتخابية التي يهاجم فيها الإدارة الديموقراطية بشأن الهجرة غير النظامية والتضخم والجريمة وحربَي أوكرانيا وغزة والسياسة تجاه الصين والتنقيب عن النفط.

ويسعى المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب لاستمالة الناخبين العرب الأمريكيين في ولاية ميشيغان المستائين من دعم الرئيس جو بايدن لإسرائيل خلال الحرب في غزة، مستعينا بدعم صهره العربي.

المتهم بمحاولة اغتيال ترامب لديه صوراً على هاتفه للرئيس جو بايدن

وقالت مصادر أمريكية مطلعة، إن توماس كروكس البالغ من العمر 20 عاماً، المتهم باغتيال ترامب، كان لديه صوراً على هاتفه للرئيس جو بايدن، وترامب ومسؤولين آخرين، بما في ذلك المدعي العام ميريك جارلاند ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) كريستوفر راي، وفق ما أوردته وكالة أسوشيتد برس.

وأشارت الوكالة إلى أن المحققين الذين فحصوا الأجهزة الخاصة بكروكس، وجدوا أيضاً أنه بحث عن مواعيد انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، وكذلك أماكن ظهور ترامب، إذ أعلن مكتب "FBI" أنه تمكن من الوصول إلى هاتف كروكس المحمول، وفحص جهاز الكمبيوتر الخاص به، ومنزله وسيارته، وأجرى مقابلات مع أكثر من 100 شخص على صلة به.



ووفقاً للمصادر، فإن كروكس بحث أيضاً عن معلومات حول اضطراب الاكتئاب الشديد، لكن أحد هؤلاء الأشخاص قال إن المحققين لم يحددوا بعد ما إذا كان قد تم تشخيص إصابته فعلاً بهذا الاضطراب.