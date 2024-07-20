الإمارات وسلوفينيا تؤكدان أهمية تعزيز التعاون الثنائي

ياسر رشاد - القاهرة -

أكدت الإمارات وسلوفينيا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.

جاء ذلك خلال انطلاق أعمال الدورة الثانية للجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية الإماراتية ووزارة الخارجية والشئون الأوروبية في سلوفينيا، اليوم السبت في العاصمة السلوفينية ليوبليانا، حيث ترأس الجانب الإماراتي عبدالرحمن علي النيادي مدير الشئون الأوروبية بالوزارة، فيما ترأس الجانب السلوفيني نورسيتش شتامكار المدير السياسي في الوزارة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

ومن جانبه، أشاد النيادي بالتقدم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن هذه المشاورات تعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات.