هل هجوم تل أبيب علامة على انهيار الحكومة الإسرائيلية؟

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وسائل اعلام أجنبية أن هجوم تل أبيب جاء بعد انطلاق مسيرة كبيرة استخدمت في الهجوم واصطدمت بمبني سكني بالقرب من القنصلية الأمريكية مما أدي الي مقتل شخص واصابة أخرين،

ووصف الهجوم بأنه علامة أخرى على انهيار الحكومة الإسرائيلية، والفوضى في جيشها وسط الحرب المستمرة بين إسرائيل وغزة، اضافة الي سوء أوضاع الجنود الإسرائيليين في غزة.

وحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، برصد تلك المسيرة التي وقعت بالقرب من القنصلية الأمريكية ، قائلة لم يتم اعتراضها لعدم تصنيفها هدفاً معادياً.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أن الطائرة المسيرة التي انفجرت في مدينة تل أبيب في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، أُطلقت من اليمن، مشيراً إلى أنها صناعة إيرانية، أدخلت عليها "تحسينات"، بحسب تعبيره.

وأضاف هاغاري ، إن الجيش الإسرائيلي اعترض مُسيَّرة أخرى، حاولت التسلل من الحدود الشرقية، بالتوازي مع انفجار مُسيَّرة تل أبيب، مؤكدا أنه سيُجرى تقييم لـ "تحديد طبيعة الرد بشأن مهاجمة من يهدد أمن دولة إسرائيل"، على حد قوله.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن مسيرة استهدفت وسط تل أبيب في وقت مبكر من صباح الجمعة، وإن القوات الجوية زادت دورياتها الجوية من أجل حماية المجال الجوي الإسرائيلي.

وأعلن رئيس بلدية تل أبيب رون حولدائي، رفع حالة التأهب بالمدينة، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن حولدائي قوله إن حالة التأهب في المدينة تتزايد.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها نجحت، خلال الساعات الـ24 الماضية، في تدمير صاروخين أرض جو وأربع طائرات من دون طيار وهي على الارض في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأضافت أن هذه الأسلحة تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، مؤكدةً أنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً.

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قد أعلن صباح الجمعة، أن الجماعة نفذت عملية عسكرية نوعية في تل أبيب بطائرة مسيرة جديدة اسمها يافا، قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو ولا تستطيع الرادارات اكتشافها، مؤكداً أن العملية حققت أهدافها بنجاح.

ومنذ السابع من أكتوبر، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، قائلين إن هذه الاستهدافات تأتي تضامناً مع قطاع غزة.