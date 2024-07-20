"لو كنت خُيرت لما اخترت".. تفاصيل إعلان الرئيس التونسي ترشحه للانتخابات المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في يوم 6 أكتوبر 2024، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء التونسية.

وقال سعيد في تصريحات من برج الخضراء من معتمدية رمادة بولاية تطاوين :"لو كنت خُيرت لما اخترت، ولكن حين يدعوك الواجب الوطني المقدس فلا مجال للتردد، ولا مجال إلا أن تقول إنني استجبت ولبيت".

وأضاف الرئيس التونسي :"أُعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية ليوم السادس من أكتوبر القادم، لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية"، وفق ما جاء في مقطع فيديو نُشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.

وأوضح قيس سعيد أنه اختار هذا المكان، وهذا اليوم، برج الخضراء، لإعلان ترشحه، لأنه يعبق برائحة النضال، وهو رمز المناعة والسمو والعلو، وللتأكيد على أن تونس دولة موحدة من آخر نقطة في الشمال إلى آخر نقطة في الجنوب، وستبقى موحدة، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء التونسية.

ودعا سعيد خلال تصريحات الجميع إلى الانتباه من كل أشكال الاندساس والمغالطة، حسب قوله، مشيرا إلى أن البعض سقط عن وجوههم القناع، والبعض الآخر سيسقط عنه بالتأكيد في قادم الأيام.

كما طالب قيس سعيد من سيتولون التزكية بألا يقبلوا أي مليم من أية جهة كانت، ومن قبل ولو مليما واحدا، فأنا منه براء إلى يوم الدين، وأردف قائلا: "نعول على قدراتنا الذاتية وحدها"، موضحا أن القضية تتعلق اليوم بتونس لأننا كلنا مارون، عابرون وتونس هي التي ستبقى.

ومن المتوقع أن يتلقى سعيد دعما من البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم، إلى جانب الأحزاب المؤيدة لإجراءات 25 يوليو 2021.

وبذلك، ينضم سعيد إلى أكثر من 70 مرشحاً، أعلنوا نيتهم المنافسة على كرسي الرئاسة، وبدأوا بجمع التزكيات، بعد سحب الاستمارات من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على أن يتم البدء بقبول مطالب الترشح يوم 29 يوليو.

أما من بين الأسماء التي عبرت عن نيتها الدخول في المنافسة على كرسي الرئاسة، المنذر الزنايدي وهو أحد أهم وزراء نظام بن علي.

كما انضم إلى السباق متقاعدان من الجيش وهما الأميرال المتقاعد كمال العكروت والعقيد عادل الدو، إلى جانب النائب السابق الصافي سعيد، الذي يعتزم تكرار التجربة رغم حصوله على أصوات متدنية في رئاسيات 2019.

ولقبول ترشحاتهم، يشترط على المرشحين جمع 10 تزكيات من البرلمان، أو مثلها من مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة الثانية)، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية في 10 دوائر انتخابية، على أن لا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة.