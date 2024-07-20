سوريا تدين قرار الكنيست الإسرائيلي برفض إقامة دولة فلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة -

أدانت سوريا، اليوم السبت، قرار الكنيست الإسرائيلي رفض إقامة دولة فلسطينية، مؤكدة أنه يجسد النوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي ويُعد انتهاكا صارخا لحقوق الشعب الفلسطيني وتقويضا خطيرا لقرارات الأمم المتحدة وللأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن هذا القرار يأتي في سياق سياسة الاحتلال الإسرائيلي في حرمان الفلسطينيين من إنشاء دولتهم المستقلة على أرضهم وعاصمتها القدس، ويمثل تناقضا مع مبدأ تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، ما يُشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار فيها.

وأكدت الوزارة أن الجرائم الوحشية وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية هي تمهيد لتحقيق المشروع التوسعي، مشددة على رفض سوريا لهذه القرارات المشينة، وعلى حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.

ودعت الوزارة، جميع دول العالم والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حاسم ضد سياسات التوسع والاستيطان والدمار والإبادة الإسرائيلية، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله البطولي.

استشهاد فلسطينيين وإصابة 4 أطفال جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على رفح ومخيم البريج

استشهد فلسطينيان وأصيب أربعة أطفال، اليوم السبت، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح ومخيم البريج.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مسيرة إسرائيلية استهدفت منطقة عريبة شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

وفي السياق ذاته، أشارت الوكالة إلى أن أربعة أطفال أصيبوا بجروح مختلفة بعد استهدافهم من قبل طائرة مسيرة بينما كانوا على سطح منزلهم في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38 ألفا و919 مواطنا، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلا عن إصابة 89 ألفا و622 آخرين.

رئيس وزراء باكستان يرحب برأي محكمة العدل الدولية الاستشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي

رحب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بالرأي الاستشاري الذي صدر أمس عن محكمة العدل الدولية، والذي أكد عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ووصفه "بالتاريخي".

وقال شريف - في منشور عبر موقع "إكس" أورده راديو باكستان اليوم السبت إن قرار محكمة العدل الدولية بضرورة إنهاء إسرائيل احتلالها ومستوطناتها غير القانونية يعد إثباتا للنضال المشروع للشعب الفلسطيني الشجاع ".

وحث رئيس الوزراء الباكستاني المجتمع الدولي والأمم المتحدة على تنفيذ القرار بما يكفل للفلسطينيين حق تقرير المصير من خلال حل الدولتين وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة.

يذكر أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، أكد عدة عناصر أهمها عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لما يمثله من انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقضاء على سياسة التمييز العنصري ووقف تحركات المستوطنين الجائرة، وتفعيل الآليات القانونية و الدولية.