لليوم 288 من العدوان.. الاحتلال يستهدف النازحين وسط غزة

ياسر رشاد - القاهرة - واصلت قوات الاحتلال قصف مناطق متفرقة بقطاع غزة لليوم 288 من العدوان، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وكثفت المروحيات والمسيرات والدبابات، اليوم السبت، غاراتها على مربعات سكنية في مناطق مكتظة بالسكان وسط القطاع، بالتوازي مع شن غارات طالت مناطق شرق ووسط وغرب رفح الفلسطينية.

وفي وسط القطاع أطلقت مسيرة إسرائيلية نيرانها بشكل مكثف في المناطق الشرقية من مخيم البريج مما أدى إلى إصابة 4 أطفال.

واستقبل مستشفى العودة الأطفال الأربعة، وبينهم حالة أصيبت ببتر في الأطراف.

وأفادت المصادر بتواصل الغارات العنيفة منذ أمس على مخيمي البريج والنصيرات ومناطق بدير البلح، مما أدى إلى تدمير 13 منزلا خلال 48 ساعة.

وأدت غارة على مخيم النصيرات فجر السبت إلى استشهاد فلسطينيتين وطفل، وفق ما أفاد مسؤول في مستشفى العودة.



ووصلت قذائف الاحتلال إلى مدينة غزة، باستشهاد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف منزل يعود لعائلة صيام غرب محطة ياسين في منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

وتعرضت المناطق الجنوبية الغربية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة لقصف مدفعي وإطلاق نار متواصل من آليات الاحتلال، فيما ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية كواد كابتر قنبلة باتجاه شارع السكة جنوب شرقي مدينة غزة.

وعمدت عناصر الاحتلال استهداف النازحين خلال فرارهم من مناطق إلى أخرى وسط القطاع، وأوضح أن عمليات القصف تأتي تزامنا مع نزوح عائلات فلسطينية من مناطق مدينة غزة إلى جنوب وادي غزة.

وحسب المصادرما إن تصل الأسر النازحة إلى المناطق الجديدة حتى يكثف الاحتلال من القصف على هذه المناطق مستهدفا حركة نزوح.

وأوضحت، أن اكتظاظ المناطق بالسكان في وسط القطاع أثر على أوضاعهم الصحية، في ظل عدم قدرة المستشفيات على إسعاف المرضى من كثرتهم، مع توقفت مضخات الأكسجين في مستشفى شهداء الأقصى بسبب نقص الوقود.

واستشهد ما لا يقل عن 24 شخصا الأقل في غارات إسرائيلية ليل الجمعة السبت على قطاع غزة، وفق ما أفاد جهاز الدفاع المدني في غزة.

وفي رفح الفلسطينية أقصى جنوب القطاع أفاد مراسلنا بسماع دوي انفجارات عنيفة في المناطق الغربية بفعل القصف الإسرائيلي المكثف.

وشهدت المناطق الغربية سلسلة من الانفجارات الضخمة ونسف مربعات سكنية ومنازل مواطنين، مع تقدم الدبابات إلى منطقة تل أبو عطايا منذ أمس الجمعة.