التعليم: رصد خطأ في صيغة سؤال بامتحان الديناميكا ومنح الطلاب درجاته كاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أعلن شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن ما يقارب 100 ألف طالب وطالبة أدوا اليوم امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) في إطار امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي

أضاف "زلطة" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة قامت برصد بعض الملاحظات في صيغة الأسئلة وتم التعامل معها بشكل فوري، متابعًا أنه بحسب تقرير اللجنة الفنية المسؤولة عن مراجعة الأسئلة والإجابات قبل البدء في عملية التصحيح، فقد تم اكتشاف خطأ بسيط في الصيغة الواردة بالسؤال الأول من نموذج الامتحان (أ) والذي يطابق السؤال الخامس في النموذج (ب) وكذلك السؤال الثاني في النموذج (ج) والسادس في النموذج (د).

وأكمل: على الفور، أصدر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين والرئيس العام لامتحانات الثانوية العامة، تعليماته بتصحيح هذا الخطأ وإعطاء كافة الطلاب الممتحنين في هذه المادة الدرجات الكاملة للسؤال موضع الخطأ.

وأكد زلطة أن الوزارة تعمل بكل جد للحفاظ على سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتقديم اختباراتهم دون وقوع أية مخالفات تذكر.

كما أشار إلى قيام فرق متخصصة في الكشف عن حالات الغش الإلكتروني بمراقبة صفحات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة للكشف عن الحالات التي يتم خلالها تداول أسئلة الامتحانات وتحديد أصحابها وتطبيق العقوبات اللازمة عليهم.

وقد تمكنت تلك الفرق بالفعل من رصد حالتين للغش الإلكتروني لطالبتين بإحدى مدارس محافظة قنا وإدارية تتبع إحدى المدارس بمحافظة كفر الشيخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.

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