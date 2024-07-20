بالصور.. مكفوفون يتحدون أصحاء في بطولة للشطرنج بالغربية



محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

نظمت منطقة الغربية للشطرنج، احتفالية اليوم العالمي للشطرنج بمناسبة مرور ١٠٠ عام على تأسيس الاتحاد الدولي للعبة، بمدينة كفر الزيات محافظة الغربية، وذلك بحضور محمد خلاف رئيس منطقة الغربية للشطرنج، وعادل داود رئيس مدينة كفرالزيات، وتامر شواره والدكتورة إيناس عبد المطلب نواب رئيس مدينة كفرالزيات، وعدد كبير من محترفي اللعبة من كبار السن والشباب والأطفال وذلك بأحد المراكب النيلية بفرع رشيد المار بجوار مدينة كفر الزيات.

وأكد محمد خلاف رئيس منطقة الغربية للشطرنج، أنه جرى اختيار مدينة كفر الزيات لموقعها على النيل المميز الذي يعطي روح مختلفة للاحتفالية، واختارنا أحد المراكب النيلية حتي يستمتع المشركين بالأجواء.

شارك في الاحتفالية اللاعب محمد زبيب أشهر كفيف في مصر يمارس لعبة الشطرنج، والذي حصل على المركز الثاني في بطولة العالم للشطرنج عام ٢٠١٩، والطفل عبدالرحمن سامح الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية وبطولة أفريقيا في الشطرنج المصنف الأول عالميا كلاعب دولي تحت سن ١٠ سنوات ، واللاعب احمد سالم خليل بطل الشرقية الدخان في الشطرنج واللاعب الدولي محمود شعيب .

واقترح خلاف بتعميم اللعبة بالمدارس والجامعات المصرية، حيث تساعد على تنمية مهارات وذكاء الطفل وإضافة الروح الحماسية لدى الجيل الجديد، بالإضافة إلى الحماية من بعض الأمراض العقلية والزهايمر.