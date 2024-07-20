شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: منح الثقة للحكومة الجديدة خطوة لتعزيز الاستقرار وتحقيق طموحات الشعب والان مع تفاصيل الخبر

ثمنت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، قرار مجلس النواب منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، مؤكدة دعمه الكامل للبرنامج الحكومي الذي عرضه رئيس الوزراء، وأن إقرار مجلس النواب لهذا البرنامج يعد خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار والتنمية في مصر، ويتطلب الوفاء بآمال وطموحات الشعب المصري.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن برنامج الحكومة حمل حلولا وآليات واضحة للتعامل مع القضايا المُلحة، مع الوضع في الاعتبار التحديات التي تواجه تنفيذ البرنامج سواء فيما يتعلق باستكمال مسيرة التنمية والبناء التي بدأتها الدولة المصرية منذ 10 سنوات والتي بذلت فيها جهدا كبيرا من أجل تطوير البنية التحتية ومشروعات الطاقة واستصلاح الأراضي وتطوير الصناعة، والقضاء على العشوائيات، وتوفير الإسكان الاجتماعي، وتوفير شبكة حماية اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، فضلا عن مبادرة حياة كريمة لتحسين جودة الحياة في الريف المصري.

وتابعت النائبة منال نصر، أن برنامج الحكومة حافظ على مجموعة من المرتكزات من بينها المواطنة وسيادة القانون، والحفاظ على الأمن والاستقرار وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، لافتة إلى أن هذه الحكومة جاءت ببرنامجها في توقيت صعب، إقليميًا وعاليمًا في ظل ظروف وأوضاع متقلبة على الساحة الخارجية، والتي لها تأثيراتها على الوطن، مما يتطلب الوقوف جميعًا خلف الدولة المصرية والقيادة والسياسية، ومن الثقة الكاملة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، وبرنامجها لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وشددت النائبة منال نصر، على ضرورة تنفيذ برنامج الحكومة بفعالية لدعم المواطن البسيط وتعزيز قدرات الدولة المصرية، قائلة: "يتطلب منح الثقة للحكومة التزامًا جادًا بتنفيذ الإصلاحات والمشروعات التي وردت في البرنامج الحكومي".