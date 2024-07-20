شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب العربى الناصرى: جميع توصيات الحوار الوطنى تهتم بالمواطن والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى عضو المجلس الرئاسي للتحالف الوطنى، أن هناك حالة زخم كبيرة واهتمام بملف الحوار الوطني في مصر بصرف النظر عن القضايا المطروحة في حد ذاتها لأنها تتزامن مع انطلاق العمل لبرنامج الحكومة الجديدة، وجود حرص متبادل على إثراء حالة التعاون بين الطرفين خلال الفترة القادمة.

وأضاف رئيس الحزب العربى الناصرى، أن جلسات الحوار الوطني ستقدم أفكار خارج الصندوق ورؤى ومقاربات مختلفة يمكن البناء عليها، وسيكون هناك تناغم في هذه السياسات وبين ما سيطرح لتنفيذ برنامج الحكومة الجديدة.

وشدد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى على أن جميع توصيات الحوار الوطني تهتم بالمواطن في حياته جميعا سواء الخاصة بالمحور السياسي أو المحور الاجتماعي أو المحور الاقتصادي، لافتا إلى أن الحزب العربى الناصرى قدم من خلال تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسية توصيات في جميع محاور الحوار الوطنى.



