شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعرض فيلما وثائقيا عن حرب غزة وصمود الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

نظمت نقابة الصحفيين، اليوم السبت، يومًا تضامنيًا مع الشعب الفلسطينى البطل، الذى يتعرض لحرب إبادة جماعية لم يسبق لها مثيل فى التاريخ القريب على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وعرضت نقابة الصحفيين، فيلم وثائقى عن الأحداث فى غزة وصمود الشعب الفلسطينى، كما أقامت معرضًا للصور، التى تبرز المجازر الوحشية، التى يرتكبها المحتل الصهيونى المجرم منذ أكتوبر الماضى، بالإضافة إلى كلمة للصحفى الفلسطينى وائل الدحدوح أحد رموز صمود الشعب الفلسطينى البطل.

ومن جانبه، حيا خالد البلشى، نقيب الصحفيين نضال الشعب الفلسطينى الباسل وصموده فى وجه العدوان الإسرائيلى، ومقاومته الباسلة، مؤكدا أنه لم يعد مقبولًا الصمت أمام كل هذه الجرائم الوحشية فى حق الشعب الفلسطينى، وأنه لا بد من التحرك العاجل على كل الأصعدة لمواجهة مجرمى الحرب الإسرائيليين، ووقف عدوانهم فى حق الشعب الفلسطينى الشقيق.