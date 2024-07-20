الجيش الإسرائيلي: طائراتنا الحربية شنت غارات على أهداف لنظام الحوثي بمنطقة ميناء الحديدة في اليمن

اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بان طائراتنا الحربية شنت غارات على أهداف لنظام الحوثي بمنطقة ميناء الحديدة في اليمن.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية ذكرت بان مجلس الوزراء الأمني وافق على الهجوم ضد الأهداف الحوثية في الحديدة في اجتماع طارئ اليوم.

ونقلت "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي بان الغارة نفذت بالتنسيق مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي لمواجهة هجمات الحوثيين.