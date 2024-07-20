أكسيوس عن مسؤول أميركي: طائرات إسرائيلية نفذت غارة في اليمن ردا على غارة الحوثيين بمسيرة على تل أبيب

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي بان طائرات إسرائيلية نفذت غارة في اليمن، ردا على غارة الحوثيين بمسيرة على تل أبيب.
وكانت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله اشارت الى ان الغارات على مدينة الحديدة استهدفت منشآت تكرير النفط في الميناء، بالإضافة إلى مقر الشرطة العسكرية بالمدينة
واشارت هيئة البث الإسرائيلية الى ان سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارات على مدينة الحديدة غربي اليمن.
وذكرت مصادر قناة "العربية" بان 12 طائرة إسرائيلية بينها F35 استهدفت ميناء الحديدة.
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