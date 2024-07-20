وزارة الصحة اليمنية: قتلى وجرحى إثر غارات العدو الإسرائيلي على منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة

اعلنت وزارة الصحة اليمنية التابعة لحركة انصار الله، بوقوع قتلى وجرحى إثر غارات العدو الإسرائيلي على منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة.

ونقلت وسائل إعلام أنصار الله عن مصدر رسمي بان غارات العدو الإسرائيلي استهدفت منشأة الكهرباء بمحافظة الحديدة اليمنية.

وكان موقع "أكسيوس" نقل عن مسؤول أميركي بان طائرات إسرائيلية نفذت غارة في اليمن ردا على غارة الحوثيين بمسيرة على تل أبيب.

وفي وقت لاحق، اعلن نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله عن وقوع عدوان إسرائيلي على محافظة الحديدة وحريق في الميناء الرئيسي.