عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتانياهو يفضل الحفاظ على كرسيه بدلا من العمل على إطلاق سراح أبنائنا

اشارت عائلات الأسرى الاسرائيليين الى ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أدخل شروطا جديدة على مقترح صفقة التبادل، وإذا لم يوافق نتانياهو على الصفقة قبل سفره لواشنطن فسنوصل صوتنا إلى إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن.

ولفتت عائلات الأسرى الإسرائيليين في مؤتمر صحفي، الى اننا نناشد القادة الأمنيين الضغط على نتانياهو من أجل عدم إفشال صفقة تبادل جديدة، واكدت بان الضغط الجماهيري هو وحده الكفيل بإعادة الاسرى. وذكرت بان نتانياهو أبدى مزيدا من التشدد في مواقفه بشأن صفقة التبادل.

وذكرت العائلات بان نتانياهو يفضل الحفاظ على كرسيه بدلا من العمل على إطلاق سراح أبنائنا، واعلنت بان لجنة من أهالي المختطفين ستتوجه إلى واشنطن خلال الفترة نفسها التي يوجد بها نتنياهو.

ودعت عائلات الأسرى الإسرائيليين وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت وأعضاء المجلس الوزاري المصغر للخروج إلى الشوارع للضغط نحو إبرام صفقة، واكدت بانه لن نتوقف عن احتجاجاتنا حتى يعود أبناؤنا إلى ديارهم.