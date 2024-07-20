عبد السلام: العدوان الاسرائيلي على اليمن لن يزيدنا إلا إصرارا وثباتا واستمرارا وبشكل تصاعدي في مساندة غزة

اشار رئيس الوفد الوطني اليمني التابع لحركة انصار الله اليمنية محمد عبدالسلام الى ان العدوان الإسرائيلي غاشم على اليمن استهدف منشآت مدنية خزانات النفط ومحطة الكهرباء في الحديدة بهدف مضاعفة معاناة الناس، والضغط على اليمن للتوقف عن مساندة غزة، وهو حلم لن يتحقق له بإذن الله.

واكد عبد السلام في تصريح له، أن هذا العدوان الغاشم لن يزيد الشعب اليمني وقواته المسلحة الباسلة إلا إصرارا وثباتا واستمرارا وبشكل تصاعدي في مساندة غزة، والشعب اليمني بفضل الله قادر على مواجهة التحديات كافة مستعينا بالله وفي سبيل الانتصار لمظلومية فلسطين وأبناء غزة والتي تمثل أعدل قضية على وجه الأرض.