شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تتوقع شتاء قاسيًا في أوكرانيا.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي أن يواجه سكان أوكرانيا شتاء قاسيا بسبب أزمة الطاقة الناتجة عن الهجمات الروسية، وسيكونون بحاجة إلى مزيد من المساعدات لمواجهة شهور البرودة.

وقال جراندي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، واصفا انطباعه عن المحادثات مع المسؤولين الأوكرانيين: "الطاقة، الطاقة، الطاقة. لم اشهد مثل هذا الإجماع في الآراء في كل مكان، إنهم قلقون حقا من هذه المسألة".

وأضاف أن المسؤولين لديهم قلق بالغ، مشيرا إلى أن المواطنين، سيما في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا، يساورهم الخوف بالفعل من أن يتركوا بدون تدفئة في الشتاء، وأكد جراندي أن المطلوب هو "مواصلة الدعم". محطات الطاقة الأوكرانية وعقب الهجمات الصاروخية الروسية المدمرة على محطات الطاقة الأوكرانية بشكل خاص، لاحظت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين زيادة طفيفة في عدد اللاجئين خلال الشهرين إلى الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال جراندي "إنهم قلقون من مواجهة الشتاء -أو حتى هذا الموسم الحار للغاية- بدون طاقة"، ولهذا السبب، تعتبر أزمة الطاقة، وليس بالضرورة الهجمات العسكرية الروسية، السبب الرئيسي الذي يدفع الأوكرانيين إلى مغادرة البلاد.

ودمرت الهجمات الروسية، بالصواريخ أو الطائرات المسيرة، أكثر من 9 جيجا واط من سعة محطات الطاقة منذ شهر مارس الماضي، ونتيجة لذلك، تنقطع الكهرباء لساعات عبر البلاد منذ مايو.